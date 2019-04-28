Kazada ölen Turan (38), eşi Evin (31), kızları 7 yaşındaki Asel ve bir  yaşındaki Zeynep Lina ile kız kardeşi Funda (26), erkek kardeşi Ferit (21) ve 13  yaşındaki yeğeni Özgür Kaplan'ın naaşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi  Mezarlıklar Daire Başkanlığından yakınları tarafından alınarak Çamlıkule  Mahallesi'ndeki Abil Efendi Camisi'ne getirildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Kaplan ailesinin yakınları, cami  bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Tabutlar, caminin bahçesinde masa ve bankların üzerine yan yana  konuldu. Yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından cenazeler, Kaynaklar Yeni Mezarlığı'nda  defnedildi.

Cenaze törenine Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, Buca Belediye  Başkanı Erhan Kılıç, Kaplan'ın Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesindeki mesai  arkadaşlarıyla çok sayıda kişi katıldı.

Turan Kaplan yönetimindeki  hafif ticari araç, dün  Kaynaklar Mezarlığı mevkisinde refüjü aşıp devrilerek karşı şeride geçmiş, Faruk  İşçi'nin (56) kullandığı hafif ticari araçla çarpışmıştı.

Kazada pikniğe gittikleri öğrenilen Kaplan ailesinin 7 ferdi hayatını kaybetmiş, yaralı sürücü İşçi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedavi  altına alınmıştı.

Kaplan'ın 13 yıldır Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde temizlik  personeli olarak çalıştığı öğrenilmişti.