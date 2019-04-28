Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sancaktepe’deki İmam Rabbani Caddesi üzerinde ticari bir taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve 1 yolcu ile, taksideki 1 yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sırasında takside 2, otomobilde 3’ü çocuk 6 kişi olduğu öğrenildi.

Olay sırasında kazanın olduğu noktadan geçen ve aracından inerek çocuklara müdahale edilmesi için yardımda bulunan vatandaş, “Biz yardım ediyorduk. Burada ticari taksi ile diğer otomobil kafa kafaya çarpıştı. Öncelikle çocukların can güvenliğini sağladık. Oğlum Ataşehir Belediyesi’nde sağlık memuru. Biz yoldan geçiyorduk, yardım ettik. Öncelikle çocuklara müdahale ettik, onları kurtardık. Sonrasında diğer yaralılara müdahale edip ambulansın hızlı bir şekilde buraya gelmesini sağladık” dedi.

Ticari taksinin sürücüsü Abdullah Özdarçın ise olayı şu sözlerle anlattı: “Ters şeritten bir anda önüme çıktı. Karşıdan gelen hatalı sollama yaptı. Ben de diğer taraftan geliyordum. Bende 1 yolcu vardı. Benim yolcu yaralı, onun da şoför yaralıymış. Ters şeritten geliyordu. Bir anda önüme çıktı, ben de anlamadım. Hiç kaçma şansım kalmadı.”

Öte yandan, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.