Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Çanakkale Kara Savaşları’nda tamamı şehit olan Bursa Seyyar Jandarma Taburu askerlerini anmak için Eceabat’ta bulunan Kireçtepe Şehitliğinde gerçekleştirilen törene katıldı. Törenin ardından Bursa’ya dönüş yoluna geçen askerleri taşıyan 16 V 7879 plakalı otobüs, Lapseki Gürecialtı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yolun sağındaki şarampole doğru devrilerek yan yattı. Kazada hafif yaralanan 7 askerin 5’i ayakta tedavi edildi. Diğer 2 asker ise tedbir amaçlı Lapseki Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı.