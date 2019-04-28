Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir'in Foça ilçesinde merkez üssü Yeniköy Mahallesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.