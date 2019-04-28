Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir'in Foça ilçesinde merkez üssü Yeniköy Mahallesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
İzmir'de deprem
28.04.2019 - 18:57 | Son Güncelleme: 28.04.2019 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: iHA
Etiketler : İzmir,
620787 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620787.aspx
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