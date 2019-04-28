Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.00'da Marmara Sirkeci İstasyonunda iki şahsın aralarındaki iddialaşma sonucu, B.D'nin Marmaray'ın üzerine çıktığı, yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı B.D, hastaneye sevk edilmiş, tahkikata başlanmıştır." denildi.