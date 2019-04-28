Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.00'da Marmara Sirkeci İstasyonunda iki şahsın aralarındaki iddialaşma sonucu, B.D'nin Marmaray'ın üzerine çıktığı, yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı B.D, hastaneye sevk edilmiş, tahkikata başlanmıştır." denildi.
Marmaray'ın üzerine çıkan şahıs elektrik akımına kapıldı
28.04.2019 - 20:00 | Son Güncelleme: 28.04.2019 - 21:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği, iddia üzerine Marmaray'ın üzerine çıkan bir şahsın yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : marmaray,istanbul valiliği,
620798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620798.aspx
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