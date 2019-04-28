Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sultanbağı Mahallesi'ndeki boş bir alanda top oynayan gençlere, yakındaki bir evde oturan K.D. (69) tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle rastgele ateş açıldı.

Olayda vücutlarına tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği B. P. (15) ve B. K. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı gençler, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra evine kaçan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.