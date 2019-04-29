Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Art arda taciz vakalarının yaşandığı İstanbul Küçükçekmece, yeni bir olay ile karşımızda... Yarımburgaz Mahallesi’nde oturan 9 yaşındaki F.Ç, önceki gün öğle saatlerinde oynamak için sokağa çıktı. Bu esnada küçük kızın yanına lüks bir cip yanaştı. İçinde bulunan kişiler çocuğu tutup araca bindirmeye çalıştı. F.Ç’nin çığlıkları üzerine paniğe kapılan şüpheliler, kızın elindeki telefonu alarak hızla uzaklaştı. Ardından şahıslar, arka sokaktaki bir kadının çantasını gasbederek izini kaybettirdi. Kızının sesine dışarı koştuğunu belirten anne Gülserin Ç “Kucağımda bebeğimle sokağa çıktım. Kızımı tutup sürüklemeye başladılar. 5-10 metre ilerlediler. ‘Kızımı kaçırıyorlar’ diye bağırdım. Bebeğimle birlikte koştum. Beni görünce paniklediler. Kızımı tutan kişi dizlerinin üzerine düştü, kalktı, telefonu alıp kaçtı. Hırsızlık süsü vermeye çalıştı” dedi. Baba Ayhan Ç. da “Eşim olmasaydı, peşine gitmeseydi kızımı kaçırmış olabilirlerdi. Şikâyetçi olduk. Darp raporlarımız da var” ifadelerini kullandı. Olayın kahramanı F.Ç. ise, yaşadıklarını “Abimin topu elinden kaçtı. Annemin telefonu da benim elimdeydi. Topun peşinden gittim. Orada araba yanıma geldi. Arkadan da birisi koştu. İki bileğimden tutarak beni arabaya doğru sürükledi. Annem ve ben bağırınca telefonu alıp kaçtılar” sözleriyle anlattı. Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.