Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Prosegur Türkiye Direktörü Metin Kastro “Her gün aynı saatte evden çıkıp aynı saatte dönüyorsanız, evcil hayvanınızı her gün aynı saatte dışarı çıkarıyorsanız, spor ve yürüyüşünüz aynı saatteyse tehlikeye açıksınız” diyor. Çünkü evinizi hırsızlık amacıyla gözetleyenler hangi saatlerde evinizde olmadığınızı bilerek ona göre plan yapıyor. Rutinlerinizde yapacağınız küçük bir değişiklik ise hırsızlığa açık rutinde değişiklik yapılmasına sebep olarak ek güvenlik sağlıyor. Metin Kastro “Sık seyahat ediyorsanız, tatil fotoğraflarını dönüşte paylaşmak, günlük rutini bozmak bir yöntem olabilir ama alarmı ihmal etmeyin. Seyahate giderken de alarm merkezine bilgi verin” diyor.