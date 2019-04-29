Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazarcı Mahallesi Denizyolu üzerinde çarşı merkezine doğru seyir halinde olan Şükran Şahin(76) yönetimindeki 34 JM 770 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halindeki Erdoğan Çapan’a ait 07 UU 068 plakalı cipe arkadan çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada emniyet kemerleri takılı olmayan sürücü Şükran Şahin ile yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Şengül Dölalan (71) ağır yaralandı. Çevrede bulunan esnafların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans yaralıları Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yandan kaza anı yol kenarında park halinde bulunan cipin sahibi Erdoğan Çapan'ın iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kayıtlarında hızla ilerleyen otomobilin park halindeki cipe arkadan çarptığı ve cipin metrelerce öne fırladığı, kazayı görenlerin yardıma koştuğu ve olay yerine gelen ambulansın yaralılara ilk müdahaleyi yapıp yaralıları ambulansa aldığı görülüyor

Kız kardeşlerden Şükran Şahin'in kanser tedavisi gördüğü, Şengül Dölalan'ın kardeşine baktığı ve birlikte uzun yıllardır Gazipaşa’da yaşadıkları öğrenildi.