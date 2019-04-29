Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 26 vatandaşın şikayeti üzerine internetten araç satışı yapan vatandaşları hazırladıkları sahte EFT belgeleriyle dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İstanbul, Samsun, Erzurum, Kocaeli ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin internet üzerinden araçlarını satmak isteyen kişilerle irtibat kurduktan sonra kiraladıkları ofislerde kendilerini galerici olarak tanıtıp burada pazarlık yaptıkları ve satışa ikna ettikleri mağdurları mesai saati bitimine yakın bir sürede notere götürdükleri belirtildi.

Düzenledikleri sahte EFT dekontuyla mağdurlara, paranın ertesi gün hesaba geçebileceğini söyleyerek ikna eden şüphelilerin, söz konusu araçların devirlerini iş birliği yaptıkları kişilere verdikleri öğrenildi.

"CUMAYA GEÇ KALDIK DİYEREK DOLANDIRILDI"

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek aracını teslim alan mağdurlardan Avni Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arabamı internet sitesine koydum, dolandırıcılar benimle irtibata geçtiler. Ofislerine gidip anlaştık. Daha sonra notere gittik. Bana sahte dekont gösterip paranın hesabıma yattığını söylediler, imzayı attım. Araçlarını satmak isteyenler, araç bedelini hesaplarında görmeden noterde imza falan atmasın." dedi.

Dolandırıcıların noterde satış esnasında özellikle vatandaşları zor durumda bırakacak zamanlarda çağırdıklarını anlatan Yılmaz, "Beni 'cumaya geç kaldık, cumaya 5 dakika var' diye kandırdılar. Cumaya yetişmek için imzayı attım." diye konuştu.