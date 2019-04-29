Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Kızılay'da bulunan Güvenpark'ta gerçekleşti. Ailevi sıkıntıları ve 55 bin lira borcu yüzünden ağaca çıkan H.D (37), boynuna ip bağlayarak kendini atmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin tüm uğraşlarına rağmen ağaca çıkan H.D. indirilemeyince olay yerine müzakereci çağırıldı. Müzakerecinin yaklaşık 2 saat süren uğraşları sonucu ağaca çıkan H.D, önce boynuna bağladığı ipi aşağı attı ardından kendisi indi. Çevrede toplanan vatandaşların meraklı gözlerle olayı seyretmesi kameralara yansıdı.