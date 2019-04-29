Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Camiatik Mahallesi Gelincik Anaokulu civarında yer alan ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Topal 10 gün önce 3 bin 500 liraya satın aldığı 59 PY 760 plakalı motosikletini, yol kenarına park etti. Motosiklet sahibi Yılmaz Topal, pazardan alışveriş yaptıktan 10 dakika sonra motosikletini park ettiği yerde bulamadı. Topal, olayın şokunu atlatamadan polise gidip şikayette bulundu. Motosikletinin bir an önce bulunmasını istedi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Öte yandan motosikleti çalan şahsın güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi.

