İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, kaçak avcılık yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette 900 kilo balık ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişiye, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası verildi.
Şüphe üzerine durdurulan araçta çıktı! Neredeyse 1 ton
29.04.2019 - 20:12 | Son Güncelleme: 29.04.2019 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 900 kilo kaçak balık ele geçirildi.
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621003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621003.aspx
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