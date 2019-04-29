Olay, Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gonca Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında üç çocuğu ile birlikte yaşayan 82 yaşındaki Remziye Özüberk, akşam saatlerinde çocukları da evde bulunduğu sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Remziye Özüberk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı kadının bir hafta önce evinde düşerek yaralandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Evinde fenalaşan yaşlı kadın hayatını kaybetti
29.04.2019 - 22:20 | Son Güncelleme: 29.04.2019 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da 82 yaşındaki kadın, evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.
Etiketler : Malatya,
621026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621026.aspx
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