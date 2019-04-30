Tuzla sedef tersanesinde bulunan bir askeri bir geminin uç kısmında bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. 7 ilçeden itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken gemide maddi hasar meydana geldi.
Tuzla'daki tersanede yangın
30.04.2019 - 01:56 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 07:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla Tersane bölgesinde askeri bir askeri gemide izolasyon malzemelerinin yanması sonucu yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gemide maddi hasar meydana geldi.
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