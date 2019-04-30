Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört yaşında cinsel istismara uğramış bir çocukla ilgili sosyal medyada iğrenç bir paylaşımda bulunuldu. Paylaşımın sahibi Çolpan I.T, insanlık dışı sözler sarf etti. Kendisini ‘Karma Yaşam Koçu’ olarak tanıtan kadın “Her şeyden önemlisi anne ve baba neyle meşguldü. 4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Annesinin gözünün önünden bir saniye dahi ayrılmaması gerekir. Bakamıyorsan, doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar, belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa...” ifadelerini kullandı. Kadına cevap veren bir kişinin ise, “Siz nasıl bir canavarsınız” yorumunda bulunduğu görüldü. Ortaya çıkan paylaşımla ilgili sosyal medaya tepki yağdı. İğrenç paylaşımı yapan şahsa “Zavallısın, alçaksın, küçük bir çocuk için bunları yazabilecek kadar alçaksın”, “Hâlâ bu kadınla ilgili hukuki süreç başlatılmadı mı?”, “Bu nasıl zihniyet”, “Haftaya partizan bir kadının canice ve insafsızca paylaşımlarıyla başladım. Sen insansan ben insan değilim, sen ne isen ben o değilim”, “İnsanlıktan nasibini almamış olanlarla aynı havayı teneffüs etmek ağır geliyor” gibi sözler sarfedildi. Öte yandan Çolpan’ın metrobüs sapığı gibi CHP ve Ekrem İmamoğlu destekçisi olduğu belirtildi. Kadının, CHP’ye ve İmamoğlu’na sevgi gösterisinde bulunduğu paylaşımları dikkat çekti.