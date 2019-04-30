Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütle ilişkisi olduğu belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 2 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
30.04.2019 - 10:06 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Kocaeli,FETÖ,
621120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621120.aspx
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