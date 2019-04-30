Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Tula şehrinde bir marketten alışveriş yapan 35 yaşındaki müşteri bir üründeki anlaşmazlık nedeniyle markette çalışan kasiyer kadın ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada adam kasiyere hakaretler ederek marketten ayrıldı. Bir süre sonra markete geri dönen adam müşterilerin arasından geçerek kasiyer kadının üstüne yürüdü. Yumruklar attığı kasiyer kadın yere düştükten sonra cebinden ekmek bıçağını çıkaran şahıs kadını bıçaklamaya başladı. Markette bulunan bir müşteri ve başka bir kasiyer, adamın saldırısıyla birlikte kaçtı. Saldırgan ise kadını bıçaklamaya devam etti.

Kasiyer kadın hayatını kaybetti

Adamın saldırısıyla birlikte ne olduğunu şaşıran kadın bıçak darbeleriyle birlikte gücünü kaybetmeye başladı. Hareketleri yavaşlayan kadın bir süre sonra saldırgana direnemeyince şahıs elindeki bıçakla birlikte marketten kaçtı. Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen saldırganın kimliği, güvenlik kamerası üzerinden tespit edildikten sonra arama çalışmalarına başlandı. Rus polisi kısa bir süre sonra saldırganı yakaladı ve tutuklayarak cezaevine gönderdi. Kasiyer kadının ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.