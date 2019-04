Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor.

'CAN KAYBI RİSKİ VAR'

Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, bölgede oluşan obrukların insanların hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Son yıllarda ciddi oranda obruk sayısında artış olduğuna dikkat çeken Fetullah Arık, şunları söyledi:

"Bizim ibretle izlediğimiz nokta geçmişte çok daha seyrek oluşurken son yıllarda obruk oluşum sayılarında ciddi bir artış meydana geldi. Hatta kimi yerlerde vatandaşlar kendi yerlerinde oluşan küçük obrukları kendi imkanlarıyla taşla, toprakla doldurup ekime devam ettiği yönünde duyumlar alıyoruz. Vatandaşları bu konuda uyarmamız gerekiyor. Çünkü gördüğümüz büyükçe bir boşluğun sadece yüzeydeki izi. Dolayısıyla yüzeydeki izi kapattığınız zaman aşağıdaki boşluğu kapatmış olmuyoruz. Daha sonra büyükçe bir obruk oluştuğu zaman tedbir almamış oluruz. O nedenle oralarda vatandaşların daha dikkat olması lazım.''

Şu ana kadar oluşan obruklar can kaybının olmadığını ve bunun olmayacağı anlamına gelmediğini ifade eden Arık, ''Bizim şanslı olduğumuz tek kısım, obruklarda bir can kaybı oluşmadı. Daha çok kırsal alanlarda oluşuyor. Ancak geçmişte oluşan obruklar daha yüksek kotlarda meydana gelirken son yıllarda oluşan obrukların büyük bir çoğunluğu ise tarımsal alanların içerisinde iş makineleriyle insanların çalıştığı alanlarda meydana geliyor. O nedenle can kaybı için bir risk teşkil ediyor. Obruk oluşumunu artıran insanı etkiler. Geçmişte doğal olarak oluşan obrukların sayısında hızlı artışın temel sebebi insanı etkiler ve o yörede kullanılan aşırı yeraltı suları olarak söyleyebiliriz" dedi.

'BİR EVİ YUTABİLİR'

Arık, obrukların çaplarının 1 kilometreye kadar bulabildiğini bununda yerleşim alanı altında olması durumunda bir evi yutabileceğini belirtti.

Arık, şöyle konuştu:



"Obrukların bazıların çapları 1 kilometreyi geçebiliyor. Dolayısıyla bir kilometre çapında bir alan düşündüğümüz zaman, bin metre uzunluğundaki bir alan nerdeyse bir yerleşim alanının içerisine alabilecek bir boyutta. Son dönemde oluşan obrukların çapları 80 ila100 metreyi, derinlikleri 30 ila 40 metreyi bulabiliyor. Allah korusun eğer böyle bir obruk oluşumu konutun altında meydana gelirse onu tamamen yutacak durumda. Dolayısıyla can kaybı her ana için olabilir gibi görülüyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda oluşan obrukların bir bölümü yerleşim alanlarında evlerin kenarlarında bahçe duvarlarında oluştu. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl içerisinde obrukların içine birkaç tane iş makinesi düştü. Yakın zamanda ölümlü bir kazanında olabileceğini gösteriyor. O nedenle de tedbir almak gerekiyor. ''

Obrukların oluşabileceği yerlerin önceden bilimsel yöntemlerde tespit edilebileceğini de belirten Arık, bu alan da çalışmaların da yürütüldüğünü ifade etti.