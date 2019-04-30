Dazkırı ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisini alan jandarma ve polis ekipleri operasyon düzenledikleri mekanda 33 horoza horoza el konuldu. Horoz dövüşü yapan kişilerin hakkında yasal tahkikatın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapıldığı öğrenildi.
Horoz dövüşü için yapılan mekanın profesyonel boks ringlerini aratmayacak biçimde yapılmış olması yetkilileri şaşırttı.
Horoz dövüşü için yapılan ring yetkilileri şaşırttı
30.04.2019 - 12:02 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde horoz dövüşü için içerisine özel platform yaptırılan mekana operasyon düzenlendi.
Dazkırı ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisini alan jandarma ve polis ekipleri operasyon düzenledikleri mekanda 33 horoza horoza el konuldu. Horoz dövüşü yapan kişilerin hakkında yasal tahkikatın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : horoz dövüşü,ring,yetkili,
621172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621172.aspx
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