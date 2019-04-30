Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya’da Roman genç birim müdürlerinden makam araçlarını toplatıp belediyenin önüne çektiren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’ya gidip araçlardan birini gelin arabası olarak kullanmayı istedi.

Çiçeği burnunda damat Müslüm Elitaş’ın isteğine hemen olumlu yanıt veren Belediye Başkanı Mehmet Sarı, daha önce başkan yardımcısının makam aracı olarak kullandığı otomobili süsletip Kurşunlu Mahallesine gönderdi. Gelin arabasını görünce çok sevinen 21 yaşındaki Elitaş, davul-zurna eşliğinde Fethiye Mahallesine gidip 19 yaşındaki İrem Keser’i evinden aldı. Başkan Sarı’nın jestine çok sevinen Elitaş, “Araç istedim. Başkanımızda ‘Sıkıntı yok. Ben yollarım’ dedi. Allah razı olsun” diye konuştu.

Makam aracını gören vatandaşlar Belediye Başkanı Sarı’ya teşekkür etti.





Mazbatasını almasının ardından göreve başlar başlamaz ilk iş makam odasının kapısını söktürmesi sonrası ikinci adım olarak da birim müdürlerinin kullandığı 15 makam aracını toplatan Sarı da, “Düğün yapan her delikanlıya, geline süslenip, püslenip deposu doldurulup emrinde olmak kaydıyla gelin arabası bizden” şeklinde konuştu.