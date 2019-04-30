Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşdemir ailesinin iddialarına göre, gece saatlerinde herkes uyurken eve giren iki hırsız, evdeki eşyaların yanı sıra 6. sınıfa giden Sevgi Taşdemir’in okul formalarını da çaldı. Maddi imkânsızlıklarla mücadele eden Taşdemir ailesi halısız evde yaşamak zorunda kaldı. Evin tek serili yeri olan mutfakta bütün işlerini yapan aile yardım edilmesini bekliyor.

'FORMAM OLMADIĞI İÇİN 1 HAFTA BOYUNCA AĞLADIM'

Okula formasız gitmek zorunda kaldığı için bir hafta boyunca ağladığını belirten Sevgi Taşdemir, "Bir hafta boyunca okul kıyafetlerim çalındı diye ağladım. Biz uyurken evimize hırsız girdi. Annem kardeşime su vermek için uyanınca balkonda iki kişinin olduğunu gördü. Biz de hemen korkup polisleri aradık. Bu olaydan bir süre sonra bu hırsızlar bizim eve tekrar girdi. Ne kadar eşyamız varsa hepsini çaldılar. Benim okul kıyafetlerimi de çaldılar. Ben bir hafta boyunca okul kıyafetlerim çalındı diye ağladım. Okula gidemedim. Daha sonra okula gidip öğretmenlerime durumu anlattım. Okul müdürlerimin de haberi oldu. Bana normal sivil kıyafetlerimle okula gelebileceğimi söylediler" diye konuştu.



Daha iyi bir eğitim almak istediğini belirten Taşdemir, kendilerine yardım edilmesini istedi. Taşdemir, "Bu sene 6. sınıfa gidiyorum. Gelecek sene 7. sınıfa gideceğim. Okul masraflarımızı karşılamamız çok zor oluyor. Bize yardım edilsin istiyorum’’ ifadelerini kullandı.