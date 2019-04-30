Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün tüm birimlerinden 300 polisin katımıyla aynı anda yapılan "şok" denetimlerde, bin 890 kişinin kimliği kontrol edildi.

Kimlik sorgulaması sonucu hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi, "göçmen kaçakçılığı" yaptığı tespit edilen 1 kişi ve beraberindeki Pakistan uyruklu 2 kişi yakalandı. Şüpheliler, Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Trafik yönünden kontrol edilen 363 araçtan kurallara uymadığı belirlenen 10'unun sürücüsüne, toplam 8 bin 783 lira para cezası kesildi, 2 sürücüye de "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Durdurulan bir araçtaki kişinin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca bulundu. Aynı aracın bagajında yapılan aramada ise çay paketlerinin içine saklanmış 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bir kişiye kuru sıkı tabanca taşıdığı için işlem yapan polis ekipleri, kuru sıkı tabancaya el koydu. Bir iş yerine de "açıkta alkol alınmasına müsaade etmekten" idari işlem yapıldı.