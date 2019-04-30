Bir istihbarat değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler; Ayvalık’ın Küçükköy mahallesi Badavut mevkiinde 60 göçmeni ele geçirdi.
Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 17 Irak, 14 Suriye, 9 Kongo Demokratik Halk Cumhuriyeti, 13 Orta Afrika Cumhuriyeti, 5 Somali ve 2 Mali uyruklu göçmenlere Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirildi.
Burada yiyecek, içecek, kılık, kıyafet ve ilaç gibi insani yardımların yapıldığı 60 göçmenin yasal işlemlerinin ardından Çanakkale Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.
Ayvalık’ta 60 göçmen yakalandı
30.04.2019 - 15:14 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 60 göçmen jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.
Bir istihbarat değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler; Ayvalık’ın Küçükköy mahallesi Badavut mevkiinde 60 göçmeni ele geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ayvalık,göçmen,
621230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621230.aspx
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