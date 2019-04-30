Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Mera Tel Rıfat bölgesi kırsalındaki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi. Suriye’nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Saldırının ardından TSK, bölgedeki PYD noktalarına hava harekatı ile yoğun atışlar yaptı. Verilen karşılıkta 25 terörist etkisiz hale getirildi.

