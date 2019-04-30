Suriye'nin Mera Tel Rıfat bölgesi kırsalındaki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi. Suriye’nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Saldırının ardından TSK, bölgedeki PYD noktalarına hava harekatı ile yoğun atışlar yaptı. Verilen karşılıkta 25 terörist etkisiz hale getirildi.
Tel Rıfat kırsalında Türk Birliği'ne saldırıda 25 terörist etkisiz hale getirildi
30.04.2019 - 16:29 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı bölgesinde Türk Birliği'ne yapılan roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Verilen karşılıkta 25 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin Mera Tel Rıfat bölgesi kırsalındaki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi. Suriye’nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Saldırının ardından TSK, bölgedeki PYD noktalarına hava harekatı ile yoğun atışlar yaptı. Verilen karşılıkta 25 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Fırat Kalkanı,Tel Rıfat kırsalı,terörist,
621249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621249.aspx
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