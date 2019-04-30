Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Pütürge ilçesi Gündeğer Mahallesinde bir akrabalarını ziyarete giden Muharrem Kökoğlu’nun kullandığı 34 GGJ 40 plakalı otomobil, şarampolden uçtu. Araç sürücüsü Muharrem Kököoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Hatice Kökoğlu ise yaralandı.

Kazanın ardından bölgede sağlık ekipleri yönlendirilirken, araç içerisindeki sürücü ve yaralı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartıldı.

Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise Pütürge İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Muharrem Kökoğlu’nun İstanbul’da Sayacı Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı olduğu, bir süre önce görevi bırakarak eşiyle birlikte memleketi Malatya’ya döndüğü öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.