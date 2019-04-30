Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.U. (34) adlı kadın çarşıda gezdiği sırada bileğindeki gözleri yakut işlemeli kaplan şeklindeki künyesini düşürdü. Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinden yardım isteyen kadın, künyenin bulunmasını istedi. Kadının gezdiği yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen emniyet güçleri, künyeyi 59 yaşındaki N.B. isimli şahsın bularak aldığını belirledi. N.B.’nin de değerinden habersiz olduğu künyeyi oynaması için torununa verdiği ortaya çıktı. Künye N.B. ile birlikte torununun bulunduğu eve gidilip teslim alınırken, künyesine kavuşan S.U. da büyük sevinç yaşadı.