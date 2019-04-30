Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 16 Nisan Salı günü saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Topardıç köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köpeğinin, komşusuna ait olan köpekle kavga ettiğini gören Fahrettin Çetin (63), hayvanları ayırmak için gittiği sırada komşusuyla arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ailesinin, Fahrettin Çetin ile kavga ettiğini gören Mehmet Kahraman (32), baltayla Çetin’in kafasına vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan Çetin, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüldü.

Olayda ağır yaralanan ve kafatasında kırıklar olan Çetin, ameliyatının ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede 13 gün boyunca yaşam mücadelesi veren 63 yaşındaki Fahrettin Çetin, dün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı Mehmet Kahraman ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.