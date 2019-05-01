Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal Atatürk İİköğretim Okulu 4-İ sınıf öğretmeni İlkay Sivaslı, iddiaya göre sevgilisinden ayrılınca bunalıma girdi. İntihar etmeyi başaramayınca internetten 24 gün önce 5 bin lira karşılığında kiralık katil Tanju D.’yi tuttu.

KATİL ÂŞIK OLUNCA...

İlkay Sivaslı, kiralık katili tuttuktan sonra ondan kendisini arkadaşlarının ve öğrencilerin yanında öldürmemesini istedi. Kiralık katil Tanju D., ilk günlerde eline fırsat geçmesine rağmen öldürmedi. Bunun üzerine Sivaslı, “Neden öldürmüyorsun, neyi bekliyorsun” diyerek katilini aramaya başladı. Ancak katil Tanju D. iddiaya göre, genç kadına âşık oldu ve vurmak istemedi. Sivaslı kendisini öldürmesi için çok ısrar etti. Bunun üzerine Tanju D., geçtiğimiz 21 Nisan günü Pendik’teki evine gitti. Kadını önce boğmak isteyen ancak acı çektiğini görünce vazgeçen katil, tabancayı çıkartarak kadına ateş etti. Sivaslı yaralandıktan sonra katil, Sivaslı’nın telefonundan sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ambulans Sivaslı’yı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak Sivaslı, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tanju D. Adana’da yakalandı.