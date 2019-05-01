Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince ilçenin Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde bulunan bir metruk binada arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 19 Afganistan ve 17 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 36 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, göçmenler ise sağlık kontrolünden geçirilerek verilen yemek sonrası gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.