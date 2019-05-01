1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde Taksime çıkmak isteyen 13 kişilik grup, polis tarafından gözaltına alındı.
Yaklaşık 10 kişilik grup Sıraselviler Caddesi’nden sloganlarla yürüyerek Taksim Meydanı’na çıkmak istedi. Ancak gruba izin vermeyen polis ekipleri yürüyüşlerini engelledi. Gözaltına alınan eylemciler, gözaltı otobüsüne götürüldü.
Taksim’e çıkmak isteyen gruba gözaltı
01.05.2019 - 13:26 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 13:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim’e çıkmak isteyen bir grup, polis tarafından gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde Taksime çıkmak isteyen 13 kişilik grup, polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Taksim,
621414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621414.aspx
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