Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde Taksime çıkmak isteyen 13 kişilik grup, polis tarafından gözaltına alındı.

Yaklaşık 10 kişilik grup Sıraselviler Caddesi’nden sloganlarla yürüyerek Taksim Meydanı’na çıkmak istedi. Ancak gruba izin vermeyen polis ekipleri yürüyüşlerini engelledi. Gözaltına alınan eylemciler, gözaltı otobüsüne götürüldü.