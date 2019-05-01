Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kurbanbaba Mahallesi'nde şüphe üzerine E.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında alüminyum folyoya sarılı metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi Y.E.B.'den 30 TL karşılığında satın aldığını söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, Y.E.B. isimli şahsın ikametine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 33,44 gram kanabinoid (Jamaika) maddesi ele geçiren polis, Y.E.B. ile uyuşturucu madde almaya geldikleri tahmin edilen İ.C.Ş., Y.K.K. ve M.A.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.K., İ.C.Ş., Y.K.K. ve M.A. isimli şahıslara "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, Y.E.B. isimli şahsa ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.E.B'nin tutuklandığı, diğer şahısların ise serbest bırakıldığı öğrenildi.