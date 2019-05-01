Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) öncülüğünde bir araya gelen sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ellerinde pankart ve dövizlerle İstiklal Caddesi üzerinden yürüyerek mitingin yapıldığı Ulus Meydanı’na ulaştı. Kutlamalara katılan bazı gençlerin baretli, işçi tulumlu olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Mitingde şarkılar, türküler söyleyip halay çekenler ise mitingin bayram havasında geçtiğini gösterdi.

Kutlamaya katılanların meydana yürüdüğü bölgede bir inşaatta çalışan Kazım Cerat isimli işçi ise elinde çekici ile yürüyüş yapanları izledi. Kendi bayramını dahi çalışarak geçiren Cerat, "İşçi Bayramı bize biraz uzak, çalışmak zorundayız. Bugün bayram yok, işçilerin bayramı yok, memurların bayramı var. Biz çalışmak zorundayız. Bizim işimiz çalışmak, miting yapmak değil. Sadece çalışıyoruz, ekmek parası için. Miting falan bunlar bizim için ikinci planda" diye konuştu.

Cerat gibi bazı arkadaşları da bir köşede oturarak yürüyüş yapanları izledi.

Bin 200’e yakın polisin görev yaptığı mitingde geniş güvenlik önlemleri alınırken, etkinlik olaysız bir şekilde sona erdi.