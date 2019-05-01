Kaza, Bursa-Karacabey yolu, Bursa istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde duraklayan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile, arkadan gelen araç çarptı. Kazaya İbrahim D. yönetimindeki 16 BRA 04 plakalı otomobil de karşınca adeta can pazarı yaşandı. Kazada İbrahim D. ve Muhammet Kaan Alp ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kazadan sonra olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'da zincirleme kazada can pazarı: 7 yaralı
01.05.2019 - 21:01 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa-Karacabey yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa-Karacabey yolu, Bursa istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde duraklayan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile, arkadan gelen araç çarptı. Kazaya İbrahim D. yönetimindeki 16 BRA 04 plakalı otomobil de karşınca adeta can pazarı yaşandı. Kazada İbrahim D. ve Muhammet Kaan Alp ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kazadan sonra olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa-Karacabey,
621517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621517.aspx
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