Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece Yayladağı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Z., M.F., M.Z. ve M.K. alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 50 yaşındaki S.Ü.’yü bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ü.’nün sağlık durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde olaya karışan 3 şahıs Yayladağı ilçesinde, 1 şahıs ise merkez ilçe Antakya’da yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.Z., M.Z. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.