Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gelenbe Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası işleten Yusuf Büyükaşık'tan (60) bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek fabrikaya gitti.

Fabrika yakınında Büyükaşık'ın hareketsiz yattığını gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Büyükaşık'ın öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemede Büyükaşık'ın boynunda kesi ve alnında darp izi olduğu tespit edildi. Cesedin yanında kanlı bir taş, olay yerine 2-3 metre uzakta ise kanlı bir halı bulundu.