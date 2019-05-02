Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüsteki yolcunun yastığında 2 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu bulundu, şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki kontroller sırasında durdurduğu otobüste bir yolcunun hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı.
Aramada, şüphelinin kullandığı yastığın içinde çoraplara gizlenmiş 12 paket halinde 2 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.