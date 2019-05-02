Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Çorum merkeze bağlı Yeşildere köyünde Mustafa T., geçtiğimiz Pazar gecesi rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan Mustafa T.'nin, yapılan tetkikler sonucunda KKKA hastası olduğu belirlendi. Mustafa T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, iddialara göre Mustafa T.'nin kendisine ait hayvanlarının üzerindeki keneleri çıplak elle temizlediği sırada zehirli kenelerin ısırması sonucu KKKA hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Mustafa T.'nin, Yeşildere köyünde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.