Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde bir sürücü, köpeği motosiklete bağlayarak metrelerce koşturdu. Cep telefonlarına yansıyan olayda vatandaşlar sürücüye tepki göstererek ceza almasını istedi.
Köpeği motosiklete bağlayıp metrelerce koşturdular
02.05.2019 - 11:51 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, motosiklete bağladığı köpeği metrelerce koşturdu. Bu anları gören vatandaşlar, motosiklet sürücüsüne tepki gösterdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : köpek,motosiklet,sürükleme,
621652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621652.aspx
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