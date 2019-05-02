Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Uzunöz köyünde Ahmet Uysal 'a ait iki katlı ev, büyük bir gürültüyle yıkıldı. Evde bulunan Ahmet Uysal, eşi ve 4 çocuğu kazadan yara almadan kurtulmayı başardı. Evin alt katında bulunan 25 koyun telef oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri evin etrafında güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

