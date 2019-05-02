Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Uzunöz köyünde Ahmet Uysal 'a ait iki katlı ev, büyük bir gürültüyle yıkıldı. Evde bulunan Ahmet Uysal, eşi ve 4 çocuğu kazadan yara almadan kurtulmayı başardı. Evin alt katında bulunan 25 koyun telef oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri evin etrafında güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sinop’ta iki katlı ev yıkıldı, 25 koyun telef oldu
02.05.2019 - 11:58 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta iki katlı ev yıkıldı. Yıkılan evin altında kalan 25 koyun telef oldu.
Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Uzunöz köyünde Ahmet Uysal 'a ait iki katlı ev, büyük bir gürültüyle yıkıldı. Evde bulunan Ahmet Uysal, eşi ve 4 çocuğu kazadan yara almadan kurtulmayı başardı. Evin alt katında bulunan 25 koyun telef oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri evin etrafında güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler : Sinop,yaşam haberleri,
621655 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621655.aspx
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