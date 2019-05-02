Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan alt geçitte, yağan yağmur sonrasında kayganlaşan yolda içinde yolcu bulunan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda duvara çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 8 yaralı daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı: 8 Yaralı
02.05.2019 - 13:37 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de yağan yağmur sonrasında alt geçitte kontrolünü kaybeden özel halk otobüsü duvara çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan alt geçitte, yağan yağmur sonrasında kayganlaşan yolda içinde yolcu bulunan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda duvara çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 8 yaralı daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,özel halk otobüsü,kaza,trafik,
621682 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621682.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER