Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bülent P. ile eşi Ayşe Zeynep P. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken Bülent P., 2 çocuğunun annesi Ayşe Zeynep P.'yi tabancayla vurdu.

Ayşe Zeynep P., kanlar içinde yere yığılırken, Bülent P. ise evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Ayşe Zeynep P.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından Ayşe Zeynep P.'nin cansız bedeni hastanenin morguna götürüldü. Polis ekipleri, Bülent P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KIZLARI EVDE, OĞULLARI YURT DIŞINDAYMIŞ

Öte yandan çiftin üniversite mezunu kızları Tutku P.'nin olay sırasında evde olduğu ve şok yaşaması nedeniyle hastaneye götürüldüğü belirtildi. Oğul Murat Can P.'nin ise eğitimi nedeniyle Nahçıvan'da bulunduğu öğrenildi.