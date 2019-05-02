Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi Şahin Sokak'ta dün akşam saatlerinde Erdem ve Elif Alparslan çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Muhammed Emir Alparslan (7), 3. kattan beton düşmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Erbaa’dan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Muhammed Emir Alparslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi ikindi namazını müteakiben toprağa verilecek.
7 yaşındaki Emir’den üzücü haber
02.05.2019 - 15:36 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Etiketler : Tokat,yaşam haberleri,
621726 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621726.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER