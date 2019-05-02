Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Yavuzeli ilesine bağlı Çimenli Mahallesi'nde traktörü ile seyir halinde bulunan Hüseyin Kaya, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Otopsi ve defin işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülen Hüseyin Kaya'nın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kaza yaptığı yerin yaklaşık 100 metre ilerisindeki mezarlığa getirilen Hüseyin Kaya'nın cenazesi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kaya'nın cenazesi öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

YAKINLARININ YÜREKLERİ İKİ KEZ YANDI

Kaya'nın defnedildiği anlarda ölümüne neden olan traktörü de devrildiği yoldan kaldırıldı. Önemli bir hasarı bulunmadığı öğrenilen traktör, evin garajına götürüldü. Cenaze için mezarlığa gelen Hüseyin Kaya'nın bazı yakınları ise hem Kaya'yı son yolculuğuna uğurlamanın hem de devrilen traktörü halen olay yarinde görmenin acısını yaşadı