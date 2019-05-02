Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fabrika ile Dokuzçetlik mahallelerinde etkili olan sağanak yağış yerini bir anda dolu yağışına bıraktı. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeni ile caddeler beyaza büründü. Dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerin de zarar görürken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji verilerine göre, kent merkezi ve ilçelerinde önümüzdeki saatlerde de sağanak ve dolu yağışı etkili olacak.
Diyarbakır’da dolu yağışı hayatı felç etti
02.05.2019 - 16:25 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı felç etti. Yağış nedeniyle ekili alanlar zarar görürken, caddeler beyaza büründü
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fabrika ile Dokuzçetlik mahallelerinde etkili olan sağanak yağış yerini bir anda dolu yağışına bıraktı. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeni ile caddeler beyaza büründü. Dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerin de zarar görürken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,yağış,
621738 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621738.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER