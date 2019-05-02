Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’dan getirdiği soğanı Mersin'in Erdemli ilçesinde satışa sunan soğan üreticisi Burak Boyar (52), kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı kilosu 2 liradan satışa sundu. 5 ton soğan vatandaşlar tarafından kapış kapış satın alınarak 1 saat içerisinde tükendi.

Marketlerde 7-8 liradan satılan kuru soğanın sokakta 2 liradan satıldığını duyan vatandaşlar hemen soğan satıcısının yanına koştu.

Bazı vatandaşlar kiloyla alırken bazı vatandaşlar da ucuz bulduğu soğanı çuvallarla aldı.

Adana’da soğan üreticiliği yaptığını belirten Boyar, “Vatandaşın marketlerden kilosunu 7 liradan satın aldığı kuru soğanı biz tüketiciye direk olarak 2 liradan satıyoruz. Vatandaş ucuz soğan yesin. Biz vatandaşı düşünüyoruz ve vatandaşımıza ucuz soğan satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ucuz soğanı duyup almaya gelen Ercan Korum ise, “Halkımız artık ucuz soğan bulmak için çaba harcıyor. Marketlere gittiğimizde kilosunu 7 liradan satın aldığımız kuru soğanı 2 liradan satıldığını duyunca koştuk geldik. İnşallah diğer ürünler de ucuzlar ve vatandaş rahatlar” diye konuştu.