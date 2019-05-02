Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Adem Sazak, cami çevresinde temizlik yaparken bulduğu altın bileziği sahibine teslim etti. Örnek davranışından dolayı Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, temizlik görevlisi Adem Sazak'a Teşekkür Belgesi verdi.
Belediye personeli Adem Sazak yerde bulduğu bileziğin yeni evlenecek olan bir çifte ait olduğunu ve temizlik yaparken bulduğunu söyledi. Bileziğin sahibi genç ise Adem Sazak'a bu güzel davranışından dolayı teşekkür etti.
Temizlik görevlisi yerde bulduğu altın bileziği sahibine teslim etti
02.05.2019 - 16:05 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Adem Sazak, temizlik yaptığı esnada yerde bulduğu altın bileziği sahibine teslim etti.
Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Adem Sazak, cami çevresinde temizlik yaparken bulduğu altın bileziği sahibine teslim etti. Örnek davranışından dolayı Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, temizlik görevlisi Adem Sazak'a Teşekkür Belgesi verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : temizlik görevlisi,altın bilezik,sahip,yer,
621742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621742.aspx
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