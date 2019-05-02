Soğan üreticisi Burak Boyar, kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı ilçe merkezine getirdi ve 2 TL'den satışa sundu. Bazı kişiler soğanı çuvalla satın alırken 5 ton soğan 1 saat içinde tükendi. Ucuz satış yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Boyar, "Vatandaş ucuz soğan yesin. Biz vatandaşı düşünüyoruz ve vatandaşımıza ucuz soğan satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
5 ton kuru soğan 1 saat içinde tükendi
02.05.2019 - 17:32 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir soğan üreticisi, 5 ton kuru soğanı 2 TL'den satışa sundu.
Kaynak: DHA
Etiketler : kuru soğan,
621756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621756.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER