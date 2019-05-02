Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan fiziksel engelli Ceylan Yılmaz'ın 3 yaşındaki çocuğu, 6 ay önce geçirdiği ateşli hastalık nedeni ile duyma yetisini kaybetti. Maddi imkanları olmadığı için ameliyat masraflarını karşılayamayan aileye Bağlar İlçe Kaymakamlığı el uzattı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, aileye gerekli yardımların yapıldığı ve çocuğun tüm sağlık masraflarının karşılandığı kaydedildi.