Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü  ekipleri, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel  istismara uğraması sonrası sosyal medya hesabından, "4 yaşındaki çocuğun yeri  annesinin yanıdır. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen  durumlar belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet  var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin  yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi  destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu  insanların çocukları için bile olsa..." paylaşımını yapan kadının İzmir'de  yaşadığını tespit etti.

Zanlının M.I.T. olduğunu belirleyen ekipler, kadını Karşıyaka  ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Sosyal medya hesabında "yaşam koçluğu yaptığı" yönünde bilgiler  bulunan M.I.T'nin bu işi yapmadığını beyan ettiği ve emekli olduğunu söylediği  öğrenildi.

Şüpheli kadının ifadesinde ise yaptığı paylaşımdan pişmanlık duyduğunu  belirterek, "Sosyal medya hesabından yorum olarak paylaşmıştım. Çok pişmanım.  Silmeye çalıştım ama silene kadar hemen dağıldı." dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece'de, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5  yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması üzerine başlatılan  soruşturmada, olayın faili olarak gözaltına alınan Pakistan uyruklu şüpheli M.V.  tutuklanmıştı.